Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Freitagmittag vor

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 100,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 100,58 EUR. Mit einem Wert von 99,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.486 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 25,85 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 95,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 140,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61.880,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.685,00 USD ausgewiesen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 25.10.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,21 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

