Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag fester

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 99,75 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,78 EUR. Bei 99,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 835 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Abschläge von 4,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 140,00 USD.

Am 26.07.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 69.685,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.880,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

