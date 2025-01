Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 204,06 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 204,06 USD zu. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 204,13 USD zu. Bei 201,94 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.206.018 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 204,13 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,03 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,67 USD. Dieser Wert wurde am 06.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 35,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,386 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 214,71 USD.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 88,25 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.02.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 03.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

