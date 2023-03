Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag kaum verändert

Mit einem Kurs von 100,97 USD zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 11:54 Uhr kaum verändert. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 13.413 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 21,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,63 USD.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.048,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 75.325,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,15 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Elon Musk, Steve Wozniak & Co.: Tech-Experten setzen sich für Moratorium bei Entwicklung neuer KI-Systeme ein

Google-Aktie im Plus: Google.org präsentiert Klima-Werkzeuge gegen Überhitzung der Städte

Microsoft-Aktie sinkt: Kartellamt leitet Verfahren gegen Microsoft ein