Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag zu

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 92,85 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 92,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 92,53 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 2.533 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 130,90 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,34 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,15 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

