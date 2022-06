Amazon Aktie News: Amazon zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.302,00 EUR

Um 01.06.2022 16:22:00 Uhr sprang die Amazon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,7 Prozent auf 2.318,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 2.336,50 EUR. Bei 2.272,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.223 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 3.321,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 30,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 1.887,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3.866,11 USD.

Am 28.04.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -7,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 15,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent auf 116.444,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108.518,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 53,70 USD im Jahr 2023 aus.

