Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Amazon 113,44 EUR

0,94% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 121,05 USD. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 121,56 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,61 USD. Bisher wurden heute 8.667.568 Amazon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,57 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 21,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,73 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 149,11 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 27.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon -0,38 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 127.358,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 116.444,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,59 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NVIDIA-Aktie schießt nach Zahlen hoch: Top-Analyst warnt vor zu hoher Bewertung

NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie stärker: NVIDIA will Chatbot-Technik zur Verbesserung von Videospiel-Unterhaltungen einsetzen

Rivian und Nikola-Aktien nach Sinkflug ein Kauf? Mit diesen unterschiedlichen Strategien planen Rivian und Nikola den Turnaround

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com