Amazon Aktie News: Amazon am Mittag stärker

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 01.07.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 101,92 EUR. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 101,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,76 EUR. Zuletzt wechselten 59.049 Amazon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,98 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.227,44 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 28.04.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei -0,38 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 116.444,00 USD – ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 108.518,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,65 USD je Amazon-Aktie.

