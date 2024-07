Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 194,15 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 194,15 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 195,01 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 193,50 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 2.407.268 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (199,82 USD) erklomm das Papier am 28.06.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 2,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (118,35 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 39,04 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 216,38 USD an.

Am 30.04.2024 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143,31 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 127,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2024 4,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

