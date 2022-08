Amazon Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Amazon

Aktien in diesem Artikel Amazon 132,04 EUR

Die Amazon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 01.08.2022 09:22:00 Uhr um 0,5 Prozent auf 131,54 EUR ab. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 131,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 131,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.924 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Gewinne von 20,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 535,00 USD angegeben.

Am 28.07.2022 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,76 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 121.234,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113.080,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,215 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

