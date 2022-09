Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon fällt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 124,98 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 124,96 EUR. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 124,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.425 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,75 Prozent. Bei einem Wert von 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 32,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 535,00 USD.

Amazon gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 121.234,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 113.080,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Amazon am 27.10.2022 vorlegen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,078 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

