Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteuert sich am Nachmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 04:22 Uhr 2,9 Prozent. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 65.591 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.12.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,49 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2022 Kursverluste bis auf 86,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,72 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 517,70 USD.

Am 27.10.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,31 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 127.101,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 110.812,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,097 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

