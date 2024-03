Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktie im Fokus

Die Aktie von Amazon zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Amazon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 164,62 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die Amazon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 164,62 EUR. Bei 164,78 EUR erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Amazon-Aktie sank bis auf 163,62 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 164,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 19.861 Amazon-Aktien.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 164,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 82,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 199,00 USD.

Am 01.02.2024 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 169.961,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 149.204,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 4,16 USD je Aktie aus.

