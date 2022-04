Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Montagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Amazon 3.035,00 EUR

1,90% Charts

News

Analysen

Um 16:22 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 3.030,50 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 3.034,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2.976,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.692 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3.321,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. 9,59 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2.443,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.01.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 19,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4.260,71 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,75 USD gegenüber 14,09 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 125,56 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,63 Prozent verringert.

Mit der Präsentation der Q1 2022-Finanzergebnisse von Amazon rechnen Experten am 28.04.2022.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 72,60 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Netflix, Disney+, Amazon Prime: So könnte es für die Streaming-Szene nach dem Corona-Boom weitergehen

Blue Origin: Amazon-Gründer Jeff Bezos schickt weitere sechs Menschen ins All

Apple-Aktie: Zwischen Vision und Virus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amazon

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com