Amazon Aktie News: Amazon verteuert sich am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 104,20 EUR

-0,74% Charts

News

Analysen

Um 04.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 104,32 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 104,82 EUR. Mit einem Wert von 104,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 23.298 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,18 Prozent. Bei 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 10,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.227,44 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,30 Prozent auf 116.444,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108.518,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,563 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Netflix mit massivem Abo-Verlust - Stellt der Streaming-Gigant nun seine Binge-Watching-Strategie ein?

Tesla-Bulle rät zum Kauf: Teslas Aktiensturz für Anleger eine "Gelegenheit"

Bank of England-Gouverneur: Überlebende des Krypto-Crashs können sich langfristig durchsetzen - wie Amazon und eBay nach Dotcom-Blase

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Ioan Panaite / Shutterstock.com