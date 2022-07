Amazon Aktie News: Amazon macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Amazon 104,56 EUR

Die Amazon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04.07.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 104,64 EUR. Bei 104,68 EUR erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 104,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.962 Amazon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,05 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. 36,98 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 10,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2.227,44 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 28.04.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 116.444,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 108.518,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Amazon am 28.07.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 0,563 USD im Jahr 2022 aus.

