Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon macht am Mittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 124,89 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Amazon legte um 12:02 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 124,89 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.576 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,79 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,44 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 177,38 USD.

Amazon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 USD, nach -0,20 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 134.383,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 121.234,00 USD umgesetzt.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,21 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Jeff Bezos über das Scheitern: Aus Misserfolgen soll man lernen

Generative KI-Modelle: Darum ist der Megatrend "Gig-Economy" für Investoren interessant

NASDAQ Composite Index-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Amazon-Investition eingebracht