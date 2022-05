Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.359,00 EUR

Um 05.05.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 2.356,00 EUR. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2.365,00 EUR. Mit einem Wert von 2.365,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.533 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 3.321,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 29,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2.254,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,50 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 3.866,11 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 28.04.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -7,56 USD. Im Vorjahresquartal waren 15,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 116.444,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,30 Prozent gesteigert.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 54,99 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

