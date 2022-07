Amazon Aktie News: Amazon reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Amazon 105,64 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 05.07.2022 12:22:00 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 106,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.623 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2.227,44 USD an.

Am 28.04.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,30 Prozent auf 116.444,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108.518,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 28.07.2022 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2022 0,563 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

