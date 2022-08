Amazon Aktie News: Amazon am Freitagmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Amazon 138,96 EUR

-0,23% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 139,40 EUR. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 139,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.957 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 166,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 16,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (94,39 EUR). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 47,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 535,00 USD.

Amazon ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121.234,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 113.080,00 USD eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.10.2022 gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,216 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie nach Quartalszahlen mit Kurssprung: Lohnt sich ein Einstieg jetzt noch?

Unabhängig von Twitter-Kauf: Investoren glauben, dass Musk weiter Tesla-Aktien verkaufen könnte

Amazon-Aktie höher: Neuer kostenloser Streamingdienst in Deutschland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com