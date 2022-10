Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Amazon 120,82 EUR

Der Amazon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 120,34 EUR. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 120,34 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 418 Amazon-Aktien.

Bei 166,05 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 27,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 27,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 535,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 28.07.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,76 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121.234,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 113.080,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,023 USD fest.

