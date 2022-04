Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.932,00 EUR

-2,20% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 2.912,00 EUR. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 2.904,00 EUR nach. Bei 3.019,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.732 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3.321,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 14,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2022 (2.443,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 16,09 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4.260,71 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 28.04.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 27,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,09 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 125,56 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,63 Prozent verringert.

Experten terminieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz auf den 28.04.2022.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 72,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Netflix, Google, Apple & Co.: Jim Cramer bleibt bullish gegenüber FAANG-Aktien - wann Anleger zuschlagen sollten

Amazon schließt Verträge mit Raumfahrtfirmen für Satelliten-Netz - Amazon-Aktie tiefer

Alphabet, Tesla und Amazon nach Aktiensplit: Drei Giganten auf dem Weg in den Dow Jones-Index?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amazon

Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com