Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 06.07.2022 12:04:00 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 110,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 111,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 110,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.824 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 33,36 Prozent zulegen. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,24 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2.227,44 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 28.04.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 116.444,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108.518,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 0,563 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

