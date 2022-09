Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon legt am Dienstagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Amazon 128,70 EUR

Um 09:22 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 129,08 EUR. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 129,08 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 128,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.364 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 36,75 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 535,00 USD für die Amazon-Aktie.

Am 28.07.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,76 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 121.234,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113.080,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.10.2022 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,078 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

