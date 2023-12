Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verzeichnet am Nachmittag Verluste

Amazon Prime, eBay Plus & Co.: Lohnen sich Premium-Mitgliedschaften wirklich?

Google takes aim at OpenAI with launch of powerful new AI model Gemini

Apple Regains $3T in Market Cap: ETFs in Focus

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Amazon, Mattel Waltz Into 2024 With 'Wednesday' Themed Dolls, Collectors Sets

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie stabil: Google will sich mit Gemini an die Spitze der KI-Technologie setzen

Heute im Fokus

Citigroup rechnet im Wertpapierhandel mit Geschäftseinbruch. Google will sich mit Gemini an die Spitze der KI-Technologie setzen. Google will mit eigenem KI-Modell Konkurrenz hinter sich lassen. Weitere Impfschadenklage gegen BioNTech gerichtlich abgewiesen. Rio Tinto plant Milliardeninvestition in Eisenerzprojekt in Guinea. McDonald's will Kette bis 2027 auf 50.000 Restaurants ausbauen.