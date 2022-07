Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Amazon 112,14 EUR

Um 07.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 112,10 EUR. Bei 113,26 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 112,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.577 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 166,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (94,39 EUR). Abschläge von 18,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2.227,44 USD.

Am 28.04.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,79 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 116.444,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD in den Büchern standen.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,563 USD je Aktie belaufen.

