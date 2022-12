Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Amazon 84,40 EUR

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 84,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 84,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.541 Amazon-Aktien.

Bei 157,45 EUR erreichte der Titel am 08.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.12.2022 Kursverluste bis auf 84,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 517,70 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 27.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 127.101,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 110.812,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,096 USD je Amazon-Aktie.

