Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 145,05 USD.

Um 12:03 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 145,05 USD nach oben. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.046 Amazon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 149,26 USD erreichte der Titel am 28.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 2,90 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,44 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,13 USD für die Amazon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 143.083,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127.101,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,66 USD je Aktie belaufen.

