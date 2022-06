Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Amazon 114,94 EUR

Um 08.06.2022 16:22:00 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 114,50 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 115,16 EUR. Bei 114,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 83.399 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 31,04 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3.866,11 USD.

Amazon ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,79 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 116.444,00 USD – ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 108.518,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 2,67 USD im Jahr 2023 aus.

