Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 114,06 EUR

-0,51% Charts

News

Analysen

Um 08.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 114,30 EUR. Die Amazon-Aktie legte bis auf 114,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 113,36 EUR. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.010 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 31,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 94,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2.227,44 USD.

Amazon ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116.444,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 108.518,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,552 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon plant wohl zweiten Prime Day im Herbst

Netflix: Beim Serien- und Filmeschauen Geld verdienen

Amazon-Aktie zum Handelsende dennoch im Plus: Kartellamt will härtere Wettbewerbskontrolle auch bei Amazon

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com