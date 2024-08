Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 163,48 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 163,48 USD zu. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 165,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.236.579 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 201,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,61 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 222,86 USD.

Amazon ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,66 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 147,98 Mrd. USD gegenüber 134,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,73 USD je Amazon-Aktie.

