Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Amazon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 90,34 EUR. Die Amazon-Aktie legte bis auf 90,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 90,23 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.836 Amazon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2022 (89,33 EUR). Mit einem Kursverlust von 1,13 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 521,70 USD.

Amazon ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 127.101,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 110.812,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Verlust von -0,095 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

