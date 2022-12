Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gewinnt am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 84,84 EUR

Die Amazon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 84,71 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 85,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.305 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 08.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 46,20 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,20 EUR am 07.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 1,81 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 517,70 USD aus.

Amazon ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 127.101,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.812,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,70 Prozent gesteigert.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Amazon im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,096 USD einfahren.

