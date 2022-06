Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Amazon 112,98 EUR

Die Amazon-Aktie notierte um 09.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 112,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 111,14 EUR. Bei 113,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 59.300 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 166,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 32,08 Prozent Luft nach oben. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3.866,11 USD aus.

Amazon veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 116.444,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 108.518,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 2,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

