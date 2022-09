Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon steigt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 131,72 EUR

Um 04:22 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 131,46 EUR nach oben. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 131,50 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.860 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,83 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,39 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 39,27 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 535,00 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amazon vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121.234,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.080,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,088 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

