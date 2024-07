Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 199,79 USD zu.

Das Papier von Amazon legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 199,79 USD. Bei 200,10 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 199,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 1.319.098 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 201,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (118,35 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 40,76 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 217,63 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 30.04.2024. Es stand ein EPS von 1,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 143,31 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 127,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

