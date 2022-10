Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Amazon 118,16 EUR

Das Papier von Amazon befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 117,84 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 116,92 EUR. Bei 116,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 18.743 Stück.

Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,03 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 24,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 535,00 USD aus.

Am 28.07.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 121.234,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113.080,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 5,35 USD je Aktie aus.

