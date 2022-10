Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 116,02 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 116,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,34 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 115,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.366 Amazon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,05 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. 30,09 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 22,98 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 535,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 28.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 121.234,00 USD gegenüber 113.080,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2025 5,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

