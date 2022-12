Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon fällt am Montagvormittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 84,70 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 84,87 EUR. Bei 84,60 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 84,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.133 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2021 markierte das Papier bei 155,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 45,58 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,20 EUR am 07.12.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 517,70 USD je Amazon-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 127.101,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 110.812,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 02.02.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Amazon-Verlust in Höhe von -0,102 USD je Aktie aus.

