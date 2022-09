Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Amazon 129,06 EUR

-3,69% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 3,7 Prozent auf 129,30 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 129,10 EUR. Bei 134,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 54.672 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 166,05 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 22,13 Prozent niedriger. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 94,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 36,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 535,00 USD je Amazon-Aktie an.

Am 28.07.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121.234,00 USD – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 113.080,00 USD erwirtschaftet hatte.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,071 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Fire TV, Kindle, Echo & Co: So lange erhalten Amazon-Geräte Updates

Signify-Aktie in Grün: CVS Health übernimmt Signify Health in Milliardendeal - CVS-Aktie steigt

Amazon-Aktie: So wählt Amazon die Champions-League-Spiele aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com