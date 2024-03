Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 177,78 USD nach oben.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 177,78 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 54.180 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 180,14 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,33 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,07 USD. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 199,00 USD.

Am 01.02.2024 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 USD gegenüber 0,03 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 169.961,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 149.204,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Amazon wird am 25.04.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,17 USD je Amazon-Aktie belaufen.

