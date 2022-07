Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 112,14 EUR

Um 15.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 111,78 EUR nach oben. Bei 113,02 EUR erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 110,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 59.193 Amazon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,05 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Gewinne von 32,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 94,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 1.778,00 USD.

Am 28.04.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 116.444,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 108.518,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Amazon rechnen Experten am 27.07.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 0,518 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com