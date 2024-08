Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Nachmittag an Boden

So bewegt sich Amazon

Die Aktie von Amazon zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 175,79 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 175,79 USD zu. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 175,80 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,95 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.875.738 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 201,20 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,35 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,68 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 222,86 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 01.08.2024 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 0,66 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 147,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2024 4,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

