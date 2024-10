Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 188,06 USD nach oben.

Das Papier von Amazon legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 188,06 USD. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 188,25 USD. Mit einem Wert von 187,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.204.916 Amazon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2024 auf bis zu 201,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,99 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,35 USD ab. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 58,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 221,43 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 0,66 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 147,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134,38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,73 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

