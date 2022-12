Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Amazon 85,10 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 85,45 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,45 EUR nach. Bei 85,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 4.711 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 154,95 EUR. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 44,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 517,70 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 27.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 127.101,00 USD – ein Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 110.812,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2022 -0,102 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

