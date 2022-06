Amazon Aktie News: Amazon gibt am Nachmittag nach

Aktien in diesem Artikel Amazon 98,05 EUR

Das Papier von Amazon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16.06.2022 16:22:00 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 98,97 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 98,87 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,00 EUR. Bisher wurden heute 116.975 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 166,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,85 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 3.051,67 USD an.

Amazon ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 116.444,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 108.518,00 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,64 USD fest.

