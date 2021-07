Amazon-Aktie aktuell: Amazon verbilligt sich

Aktien in diesem Artikel Amazon 3.038,00 EUR

-1,11% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 3.029,50 EUR. Bei 3.026,00 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 3.055,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 255 Stück.

Am 13.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3.187,50 EUR an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2.420,00 EUR am 05.03.2021.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 4.250,00 USD. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 73,17 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Amazon.com ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten. Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen.

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Roboterauto-Firma Aurora geht an die Börse

Kurz vor Bezos-Abschied: Amazon passt Führungsprinzipien an

Amazon-Aktie schwächer: US-Verbraucherschutzbehörde verklagt Amazon wegen gefährlicher Drittanbieter-Produkte

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com