Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,4 Prozent auf 95,62 EUR. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 95,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.945 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 42,41 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,32 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 10,77 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 521,70 USD.

Am 27.10.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 127.101,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110.812,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,102 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

