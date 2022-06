Amazon Aktie News: Amazon am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 99,92 EUR

Um 17.06.2022 12:22:00 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 99,75 EUR nach oben. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,16 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.514 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,05 EUR an. Gewinne von 39,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,39 EUR am 24.05.2022. Mit einem Kursverlust von 5,68 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3.051,67 USD für die Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 28.04.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116.444,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 108.518,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,66 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Alphabet-Aktie vor Aktiensplit: Sollten Anleger jetzt noch in den Google-Konzern investieren?

Amazon-Aktie steigt kräftig: Cartier und Amazon ziehen gemeinsame gegen Produktfälschungen vor Gericht

Tipps für Schnäppchenjäger: So können Amazon-Kunden optimal vom anstehenden Prime Day profitieren

