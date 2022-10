Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 111,18 EUR

1,11% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 111,46 EUR. Die Amazon-Aktie sank bis auf 111,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,16 EUR. Bisher wurden heute 8.252 Amazon-Aktien gehandelt.

Bei 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 32,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 94,39 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 535,00 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amazon vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 113.080,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121.234,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 0,024 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

4,99 Euro im Monat: Netflix führt Abo mit Werbung ein - Netflix-Aktie legt kräftig zu

Jeff Bezos über das Scheitern: Aus Misserfolgen soll man lernen

Jeff Bezos prognostiziert Tod von Amazon - So will er ihn möglichst weit hinauszögern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Ioan Panaite / Shutterstock.com